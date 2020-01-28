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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 19 سبتمبر موعد إجراء الانتخابات العامة في نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن، السبت، الموافق 19 سبتمبر/أيلول القادم موعد إجراء الانتخابات العامة في بلادها.
وقالت أرديرن في بيان، الثلاثاء: "سأطلب من النيوزيلنديين مواصلة دعم قيادتي والتوجه الحالي للحكومة التي ترتكز على استقرار واقتصاد قوي والتقدم في مواجهة التحديات طويلة الأجل التي تواجه نيوزيلندا".
وتجرى الانتخابات العامة في نيوزيلندا كل 3 سنوات، إذا لم تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وفي عام 2017، كانت أرديرن نائبة لرئيس حزب العمال المعارض، وتولت زعامة الحزب قبل 7 أسابيع فقط من الانتخابات عندما استقال رئيس الحزب.
وعلى الرغم من حصول حزبها في تلك الانتخابات على ثاني أعلى عدد من المقاعد بعد الحزب الوطني، تمكنت أرديرن من إبرام اتفاق مع اثنين من الأحزاب الصغيرة وشكلت الحكومة.
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