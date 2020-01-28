انتهاء جهود البحث عن ناجين من زلزال تركيا وعدد القتلى استقر على 41

أنهت ​السلطات التركية​ عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذي وقع يوم الجمعة وذلك بعدما انتشل عمال الطوارئ جثة شخص أخير كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار ليرتفع بذلك عدد قتلى الكارثة إلى 41.



واشارت ​الحكومة​ الى ان الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة أودى بحياة 37 شخصا في إقليم ألازيغ، الذي يبعد نحو 550 كيلومترا شرقي ​أنقرة​، كما تسبب في مقتل أربعة آخرين في إقليم ملاطية المجاور، مشيرة الى أن أكثر من 1600 شخص أصيبوا ولا يزال 86 منهم يتلقون العلاج في ​المستشفيات​ لكن لا توجد ​حالات​ خطيرة بينهم.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عمليات البحث نجحت في إنقاذ 45 شخصا من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.