بيدرسون يصل دمشق اليوم ويلتقي المسؤولين السوريين غداً

يصل إلى دمشق اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسون في زيارة يلتقي فيها عدداً من المسؤولين السوريين.

وعلمت "الوطن" السورية من مصادر متابعة، أن لقاءات بيدرسون ستجري يوم غد الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي كان من المفترض أن يقدم فيه إحاطة في ​مجلس الأمن الدولي​ عن الشأن السوري، ما سيعني حسب مصادر "الوطن" أن المبعوث الأممي سيرسل من يمثله إلى ​نيويورك​.

وعلمت "الوطن" أن نائبته ​خولة مطر​ هي من سيتوجه لتقديم الإحاطة مستفيدة من فارق التوقيت مع دمشق حيث يطلّع بيدرسون على موقف سوريا من الجولة القادمة من مفاوضات "الدستورية".