رئيس غامبيا: نرغب بتطوير العلاقات مع تركيا بالمجالات كافة عبر الاستثمارات المباشرة

ركّز رئيس ​غامبيا​ أداما بارو، على أنّ "لدينا رغبة في تطوير علاقاتنا مع ​تركيا​ في المجالات كافّة، عبر الاستثمارات المباشرة".

ولفت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ في العاصمة بانغول، إلى "أهميّة الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين، الّتي تُعدّ مؤشّرًا على المستوى العالي للعلاقات بينهما"، مؤكّدًا "أهميّة الدعم التركي العسكري لبلاده خلال الفترة الانتقاليّة لحكومته"، مبيّنًا أنّ "​أنقرة​ لعبت دورًا هامًّا في تدريب قوات الجيش الغامبي وتزويدها بالمعدات العسكريّة".

وأعرب بارو عن أمله في "تقديم تركيا الدعم لغامبيا في استضافتها للقمة المقبلة ل​منظمة التعاون الإسلامي​"، مشيرًا إلى أنّ "بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة التركية في هذا الصدد". ونوّه إلى أنّ "زيارة اردوغان إلى غامبيا ستسرّع من تعميق العلاقات الثنائيّة المستندة على المصالح المتبادلة والتنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة".