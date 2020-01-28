البيت الأبيض: ترامب يبحث ملفي سوريا وليبيا مع أردوغان

أعلن متحدث باسم ​البيت الأبيض​ ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بحث التطورات في ​سوريا​ و​ليبيا​ خلال ​اتصال​ هاتفي مع نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ . وقال المتحدث جاد دير : "بحث الزعيمان الحاجة لإنهاء التدخل الأجنبي واستمرار وقف ​إطلاق النار​ في ليبيا. واتفق الزعيمان على أن ​العنف​ الدائر في إدلب بسوريا ينبغي أن يتوقف". إضغط للمزيد

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