وزارة التعليم الصينية تمدّد عطلة المدارس والجامعات لأجل غير مسمّى بسبب كورونا

أعلنت وزارة التعليم الصينية في تعميم على المؤسسات الدراسية أنّ "موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد سيحدّد لاحقاً، أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح دور الحضانة والمدارس والمؤسسات الثانوية فسيتمّ تحديده من قبل السلطات التعليمية المحليّة بالاتّفاق مع الحكومة المركزية".
وأوضحت الوزارة في تعميمها أنّها أصدرت تعليمات إلى مديري المدارس "بالطلب إلى التلامذة عدم الخروج وعدم التجمّع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها".
وكانت الصين أعلنت الإثنين أنّ عطلة رأس السنة التي بدأت في 24 الحالي وكان يفترض أن تنتهي في 30 منه تمّ تمديدها لغاية 2 شباط وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
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