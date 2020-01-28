سلطات الصين أوصت مواطنيها بإرجاء السفر إلى الخارج مع انتشار فيروس كورونا

أعلنت الإدارة الوطنية للهجرة في الصين، "أنّنا نوصي المقيمين في الصين القارية، بإرجاء موعد رحلاتهم الّتي لا ضرورة لها إلى الخارج"، مع انتشار فيروس "كورونا".
وأوضحت في بيان، أنّ "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء"، مؤكّدةً "أنّها أعلنت هذه التوصيات لحماية صحّة وسلامة الصينيّين والأجانب على حد سواء".
وكانت بكين قد علّقت منذ الإثنين الرحلات المنظّمة داخل البلاد وإلى الخارج. وقد أدّى وباء الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد الّذي بدا في كانون الأول في ووهان بوسط الصين، إلى وفاة 106 أشخاص على الأقل وتسجيل 4500 إصابة مؤكّدة على الأقل.
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