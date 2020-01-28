أوضحت مصادر مجلس النواب، عبر صحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على توزيع "​كتلة المستقبل​" أصوات نوابها بين مؤيّد للموازنة وممتنع عن التصويت، وامتناع "​اللقاء الديمقراطي​" عن التصويت للموزانة، أنّ الكتلتين "قرّرتا اللجوء إلى هذه الطريقة بالتصويت بالامتناع لئلّا يعتبر تصويتهما مع ​الموازنة​ بمثابة منح ثقة مُسبقة ل​حكومة حسان دياب​، الّتي تبنّت موازنة الحكومة السابقة، ولئلّا يُعتبر تصويتهما ضدّها علنًا بمثابة حجب مُسبق للثقة عن حكومة دياب؛ علمًا أنّ رئيس الحكمة السابق ​سعد الحريري​ وكذلك رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ كانا قد طلبا منح الحكومة فرصةً لتعمل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: المستقبل واللقاء الديمقراطي لم يريدا أن يعتبر تصويتهما مع الموازنة بمثابة منح ثقة مسبقة لحكومة دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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