عبدالله: اقرار موازنة 2020 يشكل اطارا قانونيا ضروريا لضبط الإنفاق

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "اقرار ​موازنة​ العام 2020، بغض النظر عن كل اللغط الدستوري والقانوني والسياسي، ومع قناعتنا بصعوبة تقدير حجم الواردات، التي تتضاءل في ظل الظروف الراهنة، يشكل اطارا قانونيا ضروريا لضبط الإنفاق في كل إدارات ومؤسسات ​الدولة​، بانتظار الإجراءات الاقتصادية والمالية الاستثنائية للحكومة".

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