شدّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على أنّ "الأعمال الوحشيّة الّتي قامت بها روسيا والنظام الإيراني و"حزب الله" ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، تمنع بشكل مباشرتثبيت وقف إطلاق النار في شمال سوريا".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا ندين هذه الهجمات الهمجيّة، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وكان قد أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يوم أمس، أنّ "رتلًا عسكريًّا مكوّنًا من 30 آليّة عسكريّة تركيّة، بينها أكثر من 12 عربة مصفّحة، تحمل معدّات لوجستيّة وجنود، دخلت إلى سوريا عبر معبر كفرلوسين، واتّجهت إلى جنوب إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: هجمات روسيا وإيران والأسد وحزب الله تمنع تثبيت وقف إطلاق النار بشمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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