واشنطن تنصح رعاياها بتجنّب السفر إلى الصين









اسماء السيد - واشنطن: نصحت الولايات المتحدة الإثنين رعاياها بتجنّب السفر إلى الصين بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر للمرة الاولى في مدينة ووهان في وسط الصين وحصد حتى اليوم حياة 82 شخصاً في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحديث لإرشادات السفر إلى الصين إنّها تدعو المواطنين الأميركيين إلى "إعادة النظر" في أي خطط للسفر إلى الصين، محذّرة إيّاهم بشدّة من مغبّة التوجّه إلى مقاطعة هوبي حيث تقع مدينة ووهان، مهد الفيروس الذي أصاب حتى اليوم أكثر من 2700 شخص في الصين وانتشر خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أنّها أمرت الأسبوع الماضي بأن يغادر كل موظفيها القنصليين مع عائلاتهم مدينة ووهان.

وأضاف البيان أن قدرة الإدارة الأميركية "على تقديم خدمات الطوارئ للرعايا الأميركيين في مقاطعة هوبي محدودة".