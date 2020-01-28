الخطوط الجوية الأفغانية تنفي تحطم طائرة ركاب تابعة لها في إقليم غزني

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

نفى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأفغانية (أريانا)، ميراويس ميرزاكوال، التقارير التي أفادت بتحطم طائرة ركاب تابعة للشركة، الإثنين، في إقليم غزني وسط أفغانستان.

وقال ميرزاكوال- بحسب ما نقلته وكالة أنباء «باجفاك» الأفغانية على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- إنه لم تتحطم طائرة تابعة للشركة في الإقليم المذكور.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بتحطم طائرة ركاب أفغانية في إقليم غزني وعلى متنها 83 راكبًا.