محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون- (د ب أ):
أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات العامة في بلادها ستجرى في 19 سبتمبر المقبل.
وقالت أردرن في بيان: "سأطلب من النيوزيلنديين مواصلة دعم قيادتي والتوجه الحالي للحكومة التي ترتكز على استقرار واقتصاد قوي والتقدم في مواجهة التحديات طويلة الأجل التي تواجه نيوزيلندا".
وإذا لم تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، فإن الانتخابات العامة في نيوزيلندا تجري كل ثلاث سنوات.
وفي عام 2017، كانت أردرن نائبة لرئيس حزب العمال المعارض، وتولت زعامة الحزب قبل سبعة أسابيع فقط من الانتخابات عندما استقال رئيس الحزب.
وعلى الرغم من حصول حزبها في تلك الانتخابات على ثاني أعلى عدد من المقاعد بعد الحزب الوطني، تمكنت أردرن من إبرام اتفاق مع اثنين من الأحزاب الصغيرة وشكلت الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر جاسيندا أردرن تعلن موعد الانتخابات العامة في نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.