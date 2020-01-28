"العادلي" والمعارضة على حبس مجدي عبدالغني.. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- الحكم في معارضة مجدي عبدالغني على حكم حبسه بقضية "الميراث"

تصدر محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، حكمها في المعارضة المقدمة من مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.

كانت محكمة جنح الدقي أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس مجدي عبدالغني، سنة وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.

وكان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصموه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

- النقض تنظر طعن العادلي والنيابة في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعون المتهمين والنيابة العامة، في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرون.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

وبرأت المحكمة في حكمها "العادلي"، من تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، وأدانته و8 آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و212 جنيهًا، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.

- محاكمة المتهمين في قضية "فساد القمح الكبرى"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى".

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه.

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وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول ( هارب ) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين"، إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

- محاكمة 9 متهمين بقضية "أحداث عنف الموسكي"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث عنف الموسكي".

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعى "أحمد مختار حسين"، وترويعه وتخويفه بحمله بغير حق بامتناعه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته.

تم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة، وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وقامت بدورها بإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

- محاكمة 3 متهمين في قضية "فساد المليار دولار"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار".

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد. م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول، واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد المليار دولار"، وثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة "ocs" ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك "قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة، وبالدوحة" التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار، فضلًا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.

- الحكم على 3 متهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على 3 متهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية.

وأسندت النيابة للمتهمين في الفترة من 2004 حتى 2005 قيام المتهم "محمد. هـ"، رئيس أمناء مخازن شركة المقاولات المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باختلاس المنقولات البالغ قيمتها 207 ألف و888 جنيه، والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن قام بإخراجها من مخازن الشركة التى يتولى حراستها واحتبسها لنفسه، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية أثبت فيها الكميات المنصرفة على خلاف الحقيقة، كما اشترك المتهم الثاني "عبد الله. ص"، سائق، بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في نقل البضائع التي تمكن المتهم الأول من اختلاسها بغية بيعها لحسابه، وإخفاء المتهم الثالث "عيد. م"، تاجر خردة، للبضائع بأن قام بشرائها من المتهم الأول مع علمه باختلاسها.​