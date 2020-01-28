الحكم على 3 متهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على 3 متهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهمين في الفترة من 2004 حتى 2005 قيام المتهم "محمد. هـ"، رئيس أمناء مخازن شركة المقاولات المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باختلاس المنقولات البالغ قيمتها 207 ألف و888 جنيه، والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن قام بإخراجها من مخازن الشركة التي يتولى حراستها واحتسبها لنفسه، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية أثبت فيها الكميات المنصرفة على خلاف الحقيقة، كما اشترك المتهم الثاني "عبد الله. ص"، سائق، بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في نقل البضائع التي تمكن المتهم الأول من اختلاسها بغية بيعها لحسابه، وإخفاء المتهم الثالث "عيد. م"، تاجر خردة، للبضائع بأن قام بشرائها من المتهم الأول مع علمه باختلاسها.