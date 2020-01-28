مقتل 6 جنود في هجوم إرهابي قرب بحيرة تشاد

قُتل ستة جنود تشاديين وجُرح عشرة آخرون في هجوم وقع مساء الإثنين، قرب جزيرة تيتيوا في بحيرة تشاد ونُسب إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفق ما أعلن الجيش التشادي.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال طاهر إردا إنّ "رجالنا كانوا يقومون بدورية عندما هاجمهم عناصر من بوكو حرام"، معلناً مقتل ستة عسكريين وجرح عشرة.

وأضاف أن "قواتنا كانت تبحث عن عناصر من بوكو حرام عندما تعرّضت لكمين قرب ماندراري".

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة حدة الهجمات قرب بحيرة تشاد المليئة بالجزر والمستنقعات والواقعة عند الحدود بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

Advertisements

وتكبّدت تشاد خسائر بشرية كبيرة في مطلع العام حين فجّرت انتحارية نفسها في قرية كايغا كيندجيريا في 20 يناير ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين.

اقرأ أيضاً...مقتل 42 عنصراً من "داعش" في منطقة بحيرة تشاد

وانطلقت بوكو حرام من نيجيريا لكن هجماتها تمددت إلى دول مجاورة. وانشق عن الجماعة فصيل موال لتنظيم داعش ينشط بقوة في محيط بحيرة تشاد.