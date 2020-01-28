مقتل 6 جنود في هجوم إرهابي قرب بحيرة تشاد

قُتل ستة جنود تشاديين وجُرح عشرة آخرون في هجوم وقع مساء الإثنين، قرب جزيرة تيتيوا في بحيرة تشاد ونُسب إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفق ما أعلن الجيش التشادي.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال طاهر إردا إنّ "رجالنا كانوا يقومون بدورية عندما هاجمهم عناصر من بوكو حرام"، معلناً مقتل ستة عسكريين وجرح عشرة.
وأضاف أن "قواتنا كانت تبحث عن عناصر من بوكو حرام عندما تعرّضت لكمين قرب ماندراري".
وتصاعدت في الأشهر الأخيرة حدة الهجمات قرب بحيرة تشاد المليئة بالجزر والمستنقعات والواقعة عند الحدود بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.
وتكبّدت تشاد خسائر بشرية كبيرة في مطلع العام حين فجّرت انتحارية نفسها في قرية كايغا كيندجيريا في 20 يناير ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين.
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وانطلقت بوكو حرام من نيجيريا لكن هجماتها تمددت إلى دول مجاورة. وانشق عن الجماعة فصيل موال لتنظيم داعش ينشط بقوة في محيط بحيرة تشاد.
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