شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية وموت طاقمها في أفغانستان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:40 صباحًا, 28 يناير 2020 م
المناطق - واس
أعلن الجيش الأمريكي اليوم عن تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه في إقليم غزنة بأفغانستان، لكنه قال إنه لا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو.
وقال قائد القوات الأمريكية في أفغانستان إن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة أسباب الحادثة التي مات جميع من كانوا على متنها.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الإدارة الأمريكية على اطلاع على التقارير التي تحدثت عن إسقاط طائرة أمريكية في ولاية غازني في أفغانستان، وأن الجيش الأمريكي يحقق بالحادثة.
ورفض وزير الدفاع الأمريكي توضيح المزيد من التفاصيل قائلًا: “هذا كل ما أستطيع إخباره في الوقت الراهن”، مؤكدًا أن البنتاغون سيُطلع وسائل الإعلام على التفاصيل فور ورودها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية وموت طاقمها في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.