شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقتل 106 شخصًا في الصين.. وآلاف الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 106 أشخاص، مع تأكيد إصابة 4515 شخصا، ويشتبه في إصابة عدد كبير آخر بذلك المرض، حسبما ذكرت السلطات الصحية يوم الثلاثاء.

ولقي 26 شخصا حتفهم منذ صباح الاثنين، بما في ذلك أول حالة وفاة في بكين. كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس لأكثر من 1700 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب البيانات الصادرة عن اللجنة الصحية الوطنية.

وذكرت السلطات أنه يشتبه في أن 6973 شخصا آخرين يحملون ذلك المرض، مشيرة إلى أنها تتابع أكثر من 47 ألف شخص ربما اختلطوا مع أشخاص مصابين بالفيروس.