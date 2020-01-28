أكدت مصادر ​وزارة الاقتصاد​ لصحيفة "الشرق الأوسط" أنها تكثف من دورياتها وحملاتها لملاحقة من يرفعون الأسعار بشكل عشوائي ومن دون التقيد بهامش الأرباح التي يحددها القانون، "وإن كان العدد الضئيل من المفتشين يجعل مهمتنا صعبة وبطيئة بعض الشيء"، لافتة إلى توجه للبحث مع حاكم ​مصرف لبنان​ بدعم ​مواد غذائية​ رئيسية ارتفعت أسعارها نتيجة ارتفاع ​سعر الدولار​ في السوق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة الاقتصاد للشرق الأوسط: الدوريات كُثفت لملاحقة من يرفعون الأسعار بشكل عشوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.