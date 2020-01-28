إنهيار مبنى قديم في شارع سليم بسترس- التباريس في الأشرفية ولا إصابات

إنهار مبنى قديم في شارع سليم بسترس- التباريس في ​الأشرفية​، ما خلّف أضرارًا ماديّة، من دون وقوع إصابات.

في هذا الإطار، دعاعضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر في محيط المبنى"، لافتًا إلى "أنّنا قمنا بإبلاغ ​القوى الأمنية​ والبلدية، ونرجو تحرّكهم السريع لأخذ التدابير الضروريّة".