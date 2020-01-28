إنهار مبنى قديم في شارع سليم بسترس- التباريس في الأشرفية، ما خلّف أضرارًا ماديّة، من دون وقوع إصابات.
في هذا الإطار، دعاعضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر في محيط المبنى"، لافتًا إلى "أنّنا قمنا بإبلاغ القوى الأمنية والبلدية، ونرجو تحرّكهم السريع لأخذ التدابير الضروريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر إنهيار مبنى قديم في شارع سليم بسترس- التباريس في الأشرفية ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.