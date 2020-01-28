مصدر الشرق الأوسط: ارتفاع جرائم السرقة إلى 1573 في عام 2019

كشف مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط" عن ارتفاع جرائم السرقة من 1391 في عام 2018 إلى 1573 في عام 2019، لافتاً إلى أن عدد ​جرائم القتل​ لم يتغير كثيراً؛ بحيث كان 101 وانخفض إلى 96 جريمة، مضيفاً: "أما ​حالات​ ​الانتحار​ فارتفعت في عام 2019 إلى 169 بعدما سُجلت عام 2018، 155 حالة".

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