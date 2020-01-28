تسجيل أول إصابة مؤكدة في ألمانيا بفيروس "كورونا" المستجد

أعلن متحدّث باسم وزارة الصحة في إقليم ​بافاريا​ بجنوب ​ألمانيا​، أنّ "رجلًا من منطقة ستارنبرغ أُصيب بفيروس "كورونا" المستجدّ"، لافتًا إلى أنّه "تمّ وضعه تحت المراقبة الطبيّة وفي العزل الصحي". وهذه أوّل إصابة مؤكّدة في ألمانيا بهذا الفيروس.

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