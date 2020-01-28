إرتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالصين إلى 106 وتسجيل 1291 إصابة جديدة

أعلنت لجنة الصحّة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط ​الصين​ الّتي ظَهر في عاصمتها ووهان للمرّة الأولى "​فيروس كورونا​ المستجدّ 2019"، أنّ "مقتل 24 شخصًا جديدًا نتيجة الفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيّات إلى 106، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصًا آخر، ممّا رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة".

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