شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظة الإسكندرية: 50 عقارا بمنطقة اللبان آيلة للسقوط فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الكورانى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن وجود بعض المناطق بالمحافظة مثل "اللبان، الجمرك، ومينا البصل"، بها منازل آيلة للسقوط، سواء تلك التى يوجد بها سكان، أو خالية من المواطنين، متسائلا عن خطة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظة فى التعامل مع هذه الكارثة التى تهدد حياة المواطنين، ولوقف سيناريو تكرار انهيار العقارات المستمر فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومنها محافظة الإسكندرية.

ولفت "الكورانى"، إلى أن هناك عدد من المناطق بالمحافظة صدر للعقارات الآيلة للسقوط فيها قرارات إزلة، ولكن لم تنفيذ، مما يعنى مزيد من الخطر على حياة المواطنين، مؤكدا أن هناك العديد من المناطق بالمحافظة أصبحت تشكل خطرا ليس على قاطنيها فقط، ولكن على المارة أيضا، حيث يوجد ما يقرب من 50 عقار خالى من السكان بمنطقة اللبان التابعة لحى الجمرك بالاسكندرية، متسائلا عن الجهود المبذولة حيال هذه العقارات التى تمثل خطورة داهمة على المواطنين.

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وطالب النائب تشكيل لجنة لمعاينة جميع المساكن الشعبية الواقعة فى نطاق دائرة اللبان ودائرة مينا البصل، وعمل تقرير فنى بما تحتاجه من صيانة، حيث أن أغلب هذه المساكن تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطر على أرواح قاطنيها فى أى وقت، وإدراج ما يصلح منها فى خطة تطوير العشوائيات التى تقوم بها الدولة خلال الوقت الحالى، للحفاظ على حياة المواطنين.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.