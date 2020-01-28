- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 16 من الجيش في هجوم غربي تشاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 16 من الجيش في هجوم غربي تشاد
الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، أن 6 عسكريين قتلوا وأصيب 10 آخرون في هجوم وقع، مساء الإثنين، قرب جزيرة تيتيوا في بحيرة تشاد غربي البلاد.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال طاهر إردا، لوكالة فرانس برس: "رجالنا كانوا يقومون بدورية عندما هاجمهم عناصر من بوكو حرام"، معلناً مقتل 6 عسكريين وجرح عشرة.
وأسفر هجوم انتحاري، الإثنين، يحمل بصمات تنظيم بوكو حرام الإرهابي، مقتل 9 مدنيين في منطقة كايجا كيندجيريا؛ حيث تكثفت هجمات التنظيم الإرهابي في الأشهر الأخيرة.
وكايجا كيندجيريا قرية يقطنها نحو 7 آلاف شخص تقع في منطقة بحيرة تشاد وليست المرة الأولى التي تستهدفها الجماعة الجهادية.
ففي 14 أغسطس/آب الماضي، فجرت انتحارية حزامها الناسف في القرية، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وعسكري.
ومنذ أشهر، تكثفت الهجمات الجهادية في حوض بحيرة تشاد، التي تمتد بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.
وبدأ تمرد بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا عام 2009، قبل أن ينتشر في الدول المجاورة، وينشط خصوصاً في منطقة بحيرة تشاد جناح المتمردين المرتبط بتنظيم داعش.
ومنذ 2015، تقاتل دول المنطقة بوكو حرام وتنظيم داعش في المنطقة عبر قوة إقليمية مشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 16 من الجيش في هجوم غربي تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.