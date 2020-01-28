عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة 7 من الشرطة العراقية بهجوم وسط بغداد قرب ساحات الاحتجاج

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إصابة سبعة من عناصر الشرطة العراقية بهجوم قرب إحدى ساحات الاحتجاج وسط العاصمة، وقالت القيادة فى بيان نشرته وكالة سبوتنيك "لا زالت مجاميع من المتظاهرين فى ساحة الخلانى والمناطق المحيطة بها فى حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية مع استخدام العنف وقواتنا تمارس ضبط نفس عال".



وأضافت، وهى تمارس مسؤولياتها الأمنية فى مكافحة العنف، حيث تم إلقاء رمانة هجومية باتجاه القوات الأمنية فى تقاطع ساحة الخلانى قرب مبنى أمانة بغداد".

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وتابعت، أن الهجوم أدى إلى "إصابة سبعة منتسبين من أفواج طوارئ شرطة بغداد السادس والعاشر وهذه الحصيلة أولية".

ودعت القيادة "كافة المتظاهرين السلميين على العمل الجاد لكشف هذه المجاميع، والتعاون مع قواتنا الأمنية، لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، ولا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم فى ساحة التحرير".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 500 شخص منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.