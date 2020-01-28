شكرا لقرائتكم بومبيو: ندين الهجمات الوحشية لروسيا وإيران وحزب الله بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن واشنطن تدين الهجمات الوحشية لروسيا وإيران والأسد وحزب الله في شمال سوريا. وأضاف من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر": "هجمات روسيا وإيران والأسد تحول دون تثبيت الهدنة في شمال سوريا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: ندين الهجمات الوحشية لروسيا وإيران وحزب الله بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.