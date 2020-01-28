شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "خارجية البرلمان": السفارة الصينية أخطرتنا بإجراءاتها لمنع تسلل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن اللجنة عملت على التواصل مع السفارة الصينية بمصر والسفارة المصرية بالصين، لمتابعة مدى انتشار فيروس كورونا وحجم التعامل معه وكيفية منع تسلله للخارج.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن السفارة أرسلت إليه طبيعة المرض وتطوراته وعدد المصابين، مؤكدة أنها رفعت حالة الطوارئ بجانب تعليق سفر عدد من الوفود والتى كانت ستزور مصر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن اللجنة عملت على التواصل مع السفارة المصرية بالصين للاطمئنان على الجالية المصرية فى الصين، والوقوف على حجم الإجراءات التى تتخذ والتدابير التى تتخذ من أجل الوقاية.

الجدير بالذكر أن السفارة المصرية فى الصين كانت قد أعلنت، إنشاء مجموعة يديرها أعضاء السفارة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية فى مقاطعة "هوبى" وسط الصين، لحين انتهاء أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، كما تفقدت وزيرة الصحة الحجر الصحى بأكثر من مطار، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبى الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد.