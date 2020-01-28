اليوم.. محاكمة 9 متهمين بقضية "أحداث عنف الموسكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث عنف الموسكي".

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعى "أحمد مختار حسين"، وترويعه وتخويفه بحمله بغير حق بامتناعه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته.

تم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة، وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وقامت بدورها بإحالتهم لمحاكمة عاجلة.