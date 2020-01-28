النقض تنظر طعن العادلي والنيابة في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعون المتهمين والنيابة العامة، في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرون.
كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.
وبرأت المحكمة في حكمها "العادلي"، من تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، وأدانته و8 آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و212 جنيهًا، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.
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