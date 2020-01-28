مقتل وإصابة 16 من الجيش في هجوم غربي تشاد

أعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، أن 6 عسكريين قتلوا وأصيب 10 آخرون في هجوم وقع، مساء الإثنين، قرب جزيرة تيتيوا في بحيرة تشاد غربي البلاد.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال طاهر إردا، لوكالة فرانس برس: "رجالنا كانوا يقومون بدورية عندما هاجمهم عناصر من بوكو حرام"، معلناً مقتل 6 عسكريين وجرح عشرة.

وأسفر هجوم انتحاري، الإثنين، يحمل بصمات تنظيم بوكو حرام الإرهابي، مقتل 9 مدنيين في منطقة كايجا كيندجيريا؛ حيث تكثفت هجمات التنظيم الإرهابي في الأشهر الأخيرة.

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وكايجا كيندجيريا قرية يقطنها نحو 7 آلاف شخص تقع في منطقة بحيرة تشاد وليست المرة الأولى التي تستهدفها الجماعة الجهادية.

ففي 14 أغسطس/آب الماضي، فجرت انتحارية حزامها الناسف في القرية، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وعسكري.

ومنذ أشهر، تكثفت الهجمات الجهادية في حوض بحيرة تشاد، التي تمتد بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وبدأ تمرد بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا عام 2009، قبل أن ينتشر في الدول المجاورة، وينشط خصوصاً في منطقة بحيرة تشاد جناح المتمردين المرتبط بتنظيم داعش.

ومنذ 2015، تقاتل دول المنطقة بوكو حرام وتنظيم داعش في المنطقة عبر قوة إقليمية مشتركة.