عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل شخصين إثر سقوط طائرة عسكرية شرق الجزائر

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام جزائرية محلية، الثلاثاء، بأن طائرة عسكرية سقطت في محافظة أم البواقي الواقعة شرق البلاد.



وقال التليفزيون الرسمي في تقارير عاجلة، إن طائرة عسكرية من نوع سوخوي SU 30" سقطت ببلدية "عين الزيتون" وتحديداً بالمكان المسمى "تيمرقنين".

كما كشفت الإذاعة، من موقع الحادث، أن قائد الطائرة برتبة مقدم وزميله برتبة ملازم أول قتلا إثر تحطمها، بينما لم تصدر وزارة الدفاع الجزائرية أي بيان عن الحادث حتى الآن.

Advertisements

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قريبة من مكان سقوط الطائرة العسكرية، حيث سارعت سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، بينما لم يتضح بعد أن كان سقوط الطائرة في منطقة غير آهلة بالسكان.

وشهدت السنوات الأخيرة في الجزائر سقوط عدد من الطائرات العسكرية خصوصا "الهليكوبتر" خلال عمليات تدريب لأسباب بعضها بقي مجهولاً، بينما أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن أسباب سقوط بعضها يعود إلى خلل تقني.

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة أم البواقي الجزائرية حوادث سقوط طائرات عسكرية، إذ شهدت المدينة في فبراير/شباط 2014 سقوط طائرة عسكرية من نوع "هيركول سي 130" بعد اصطدامها بجبل، ما أدى إلى مصرع 77 راكباً.

كما سجلت الجزائر في أبريل/نيسان 2018 أكبر كارثة، بعد سقوط طائرة عسكرية من نوع "إيليوشن" مباشرة بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 277 راكباً.