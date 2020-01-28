“رونو كليو” السيارة الأكثر مبيعًا في المغرب عام 2019.. باعت أزيد من 12 ألف وحدة

كشفت جمعية مستوردي المركبات في المغرب لائحة الـ10 سيارات، الأكثر مبيعًا في المغرب عام 2019، وحصلت “رونو كليو” على المرتبة الأولى بمعدل بيعها لـ12377 مركبة، وتليها “داسيا لوغان” بـ11744 وحدة، ثم المرتبة الثالثة كانت من نصيب “داسيا سانديرو” بـ11186 مركبة.

وقدمت مجموعة “رونو” تقرير نشاطها لعام 2019، الأسبوع الماضي، وأعلنت أنّ علامتيها التجاريتين، “داسيا”، و”رونو”، هيمنتَا على السوق المحلية، ودخلت سباق أكثر 10 نماذج مبيعًا من السيارات في المغرب.

وكشفَ منظمو المؤتمر أنه على الرغم من تدني السوق العالمية بنسبة 6.5 في المائة، تحتفظ علامتا Dacia و Renault بالمركزين الأولين في الترتيب، حيث تم بيع 46.043 و24.242 سيارة على التوالي، ليصبح المجموع 70.283 على مدار العام، وظلت “داسيا” في المرتبة الرابعة، على عكس “رونو”، التي فقدت ريادتها في السوق الأوربية بعد انخفاض سنوي في المبيعات بلغ حوالي 5.2 في المائة.

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وتنهي Dacia Logan السنة الثانية في السوق، وتهيمن على فئتها بمعدل 11,744، والذي يمثل ثلث ما تم بيعه من سيارات الدفع الرباعي في الفئة، وحظيت Clio لأول مرة بمرتبة السيارة الأكثر مبيعًا في المغرب مع مركبات 12,377.

وقال مسؤولو الشركة في المؤتمر الصحفي المذكور، إن مجموعة “داسيا” مضت في ديناميكية من حيث العروض الترويجية، بدعم من RCI Finance Maroc، حيث جرى افتتاح 8 متاجر في مدن الدارالبيضاء (2)، وبوسكورة، والرباط، والقنيطرة، وفاس، والناظور، وقلعة السراغنة.

وتمتلك شبكة RCM الإقليمية 93 نقطة بيع، واعتبر ذلك استثمار عالمي يصل إلى أكثر من 104 مليون درهم، ويسمح لمجموعة “رونو” بتعزيز قربها من عملائها.