مباحثات سودانية - أمريكية لرفع الخرطوم من قائمة الإرهاب

الثلاثاء 28 يناير 2020

أجرت وزيرة الخارجية أسماء عبدالله، الإثنين، مباحثات مع تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تناولت رفع اسم الخرطوم من لائحة الدول الراعية للإرهاب.



وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، الإثنين، إن المباحثات التي جاءت خلال زيارة تيبور ووفد من الكونجرس الأمريكي إلى الخرطوم، شملت بجانب رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأوضحت أن وزيرة الخارجية السودانية أكدت للمسؤول الأمريكي أن الحكومة الانتقالية تبذل جهوداً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات العاجلة، والثورة قدمت نموذجاً يحتذى به، وتحقيق الاستقرار له انعكاس إيجابي على دول المنطقة.

وحول التحديات التي تواجه الحكومة، قالت أسماء عبدالله إن السودان يسعى للتعامل بإيجابية مع كل الدول، وطالبت برفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتمكن من التعامل مع المؤسسات الدولية وتحقيق التنمية.

ومن جانبه، أعرب تيبور عن إعجابه بالتغيير الإيجابي الذي حدث في السودان، معبراً عن أمانيه أن تتجاوز الحكومة الانتقالية التحديات التي تجابهها، مشيداً بالزيارة المثمرة واستعداد الولايات المتحدة لدعم السودان.