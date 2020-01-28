عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عباس يدعو لاجتماع عاجل للرد على صفقة القرن

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، لاجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تزامناً مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل صفقة القرن.



وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان وزعته على الصحفيين، إن الاجتماع سيعقد مساء الثلاثاء؛ للرد على خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن".

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وبالتزامن فقد أبلغ الرئيس الفلسطيني، مساء اليوم، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، رفضه الخطة الأمريكية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الوزير البريطاني نقل للرئيس تحيات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وقال إنه مع استمرار الحديث عن قرب الإعلان عن صفقة القرن الأمريكية، نرغب في الاستماع لوجهة نظر سيادتكم، خاصة أن موقف بريطانيا واضح من حل الدولتين، وكذلك الموقف من الاستيطان والقانون الدولي.

وأضافت "أكد الرئيس الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أي جهة في العالم".

وتابع الرئيس الفلسطيني "نحن جاهزون لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ومستعدون لمفاوضات تشارك فيها الرباعية الدولية وعدد من الدول الأخرى، ولن نقبل بأي دور للولايات المتحدة لوحدها في العملية السياسية، جراء انحيازها الواضح".