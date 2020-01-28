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شكرا لقرائتكم الجزائر.. سقوط طائرة عسكرية وأنباء عن مقتل جنديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سقطت طائرة عسكرية جزائرية اليوم الثلاثاء في ولاية أم البواقي التي تبعد 500 كيلومتر إلى الشرق من الجزائر العاصمة.
قال تلفزيون "النهار" الجزائري إن هناك تقارير غير مؤكدة عن مقتل عسكريين كانا في الطائرة.
ولم تتوفر حتى الآن أنباء عن سبب سقوط الطائرة. والطائرة العسكرية من طراز "سوخوي 30" روسية الصنع وهي طائرة تدريبية.
وأضافت "النهار" أن صوت الإنفجار وإحتراق الطائرة كلياً أحدث هلعاً وسط سكان المنطقة.وقد أسرعت سيارات الإسعاف برفقة الدرك لمكان الحادث.
يذكر أن الجيش الجزائري عرف في السنوات الأخيرة عدد من حوادث الطيران المميتة.
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