مقتل ستة عسكريين تشاديين في هجوم لجماعة بوكو حرام قرب بحيرة تشاد

قُتل ستة عسكريين تشاديين وجُرح عشرة آخرون في هجوم وقع مساء الإثنين قرب جزيرة تيتيوا في بحيرة تشاد ونُسب إلى جماعة بوكو حرام الجهادية، وفق ما أعلن الجيش التشادي.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش المالي الجنرال طاهر إردا إنّ "رجالنا كانوا يقومون بدورية عندما هاجمهم عناصر من بوكو حرام"، معلناً مقتل ستة عسكريين وجرح عشرة.
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