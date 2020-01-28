الرئاسة الفلسطينية تهيب بالسفراء العرب والمسلمين بمقاطعة مراسم الإعلان عن "صفقة القرن"

حث الناطق باسم الرئاسة ال​فلسطين​ية ​نبيل أبو ردينة​ ​السفراء العرب​ والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور الإعلان عن "​صفقة القرن​" الأميركية غدا الثلاثاء، على عدم المشاركة في هذه المراسم.

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ووصف أبو ردينة في بيان، مراسم الإعلان عن الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​، المزمع تنظميها يوم غد، بأنها "مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها ​القدس الشرقية​".

وأشار أبو ردينة إلى أن ​الرئاسة الفلسطينية​ علمت بأن "عددا من سفراء ​الدول العربية​ والإسلامية الشقيقة الذين وجهت لهم دعوات رفضوا المشاركة"، معبرا عن تقديره لمواقف هذه الدول تجاه ​القضية الفلسطينية​ و​الشعب الفلسطيني​.

بالتوازي مع ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ ​القيادة​ الفلسطينية لحضور اجتماع طارئ سيعقد قبل ساعة من التوقيت المحدد لإعلان ​الولايات المتحدة​ ​تفاصيل​ خطة "صفقة القرن" في ​الساعة​ 17:00 بتوقيت غرينيتش الثلاثاء.