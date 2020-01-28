حث الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة السفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور الإعلان عن "صفقة القرن" الأميركية غدا الثلاثاء، على عدم المشاركة في هذه المراسم.
ووصف أبو ردينة في بيان، مراسم الإعلان عن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، المزمع تنظميها يوم غد، بأنها "مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار أبو ردينة إلى أن الرئاسة الفلسطينية علمت بأن "عددا من سفراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة الذين وجهت لهم دعوات رفضوا المشاركة"، معبرا عن تقديره لمواقف هذه الدول تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
بالتوازي مع ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادة الفلسطينية لحضور اجتماع طارئ سيعقد قبل ساعة من التوقيت المحدد لإعلان الولايات المتحدة تفاصيل خطة "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية تهيب بالسفراء العرب والمسلمين بمقاطعة مراسم الإعلان عن "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.