ظريف: يجب أن يقرر الفلسطينيون أنفسهم مصيرهم عبر استفتاء

انتقد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، خطة ​السلام​ الأميركية في ​الشرق الأوسط​ المعروفة بـ"​صفقة القرن​"، داعيا إلى منح ​الفلسطينيين​ حقهم في ممارسة ​تقرير​ المصير عبر استفتاء شامل.

ووصف ظريف في تغريدة له الخطة الأميركية بأنها "مجنونة"، قائلا: "بدلا من صفقة القرن المجنونة مهما كانت ميتة أو حية، كان من الأفضل أن يقبل الذين أعلنوا أنفسهم مناضلين من أجل الديمقراطية، حلا ديمقراطيا اقترحه آية الله خامنئي، ويقضي بإجراء استفتاء يقرر من خلاله ​الفلسطينيون​ جميعا، ​المسلمون​ و​اليهود​ و​المسيحيون​، مستقبلهم".

وتأتي تغريدة ظريف على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الكشف عن مضمون "صفقة القرن" التي طال انتظارها، يوم غد الثلاثاء في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش.