روحاني: طهران لا تريد زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة

أبلغ الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ رئيس ​مجلس الدوما الروسي​ فياتشيسلاف فولودين أن "​طهران​ لا تريد زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة".

وأشار روحاني الى ان "العلاقات بين طهران و​موسكو​ ممتازة وتتطور باستمرار خلافا لرغبة ​الولايات المتحدة الأميركية​"، لافتاً الى أنه على ثقة أن "علاقاتنا ستواصل نموها رغم الضغوط الأميركية".

وفيما يتعلق بأوضاع المنطقة وزيادة التوتر بين طهران و​واشنطن​ على خلفية اغتيال قائد ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري ​قاسم سليماني​، لفت روحاني الى "أننا لا نريد ازدياد التوتر والتصعيد في المنطقة أبداً"، معتبراً أن "موضوع ​الإرهاب​ الحكومي قضية حساسة بالنسبة لطهران وموسكو".