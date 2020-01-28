روحاني: طهران لا تريد زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن "طهران لا تريد زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة".
وأشار روحاني الى ان "العلاقات بين طهران وموسكو ممتازة وتتطور باستمرار خلافا لرغبة الولايات المتحدة الأميركية"، لافتاً الى أنه على ثقة أن "علاقاتنا ستواصل نموها رغم الضغوط الأميركية".
وفيما يتعلق بأوضاع المنطقة وزيادة التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، لفت روحاني الى "أننا لا نريد ازدياد التوتر والتصعيد في المنطقة أبداً"، معتبراً أن "موضوع الإرهاب الحكومي قضية حساسة بالنسبة لطهران وموسكو".
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