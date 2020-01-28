إصابة سبعة من عناصر الشرطة العراقية بهجوم وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات ​بغداد​ عن "إصابة سبعة من عناصر ​الشرطة العراقية​ بهجوم قرب إحدى ساحات الاحتجاج وسط العاصمة".

وأشارت ​القيادة​ في بيان لها الى أنه "لا زالت مجموعات من ​المتظاهرين​ في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع ​القوات​ الأمنية مع استخدام ​العنف​ وقواتنا تمارس ضبط نفس عال"، لافتةً الى أنه "هي تمارس مسؤولياتها الأمنية في مكافحة العنف، حيث تم إلقاء رمانة هجومية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد".

وأوضحت أن "الهجوم أدى إلى إصابة سبعة منتسبين من أفواج طوارئ شرطة بغداد السادس والعاشر وهذه الحصيلة أولية".