شكرا لقرائتكم خبر عن وفاه شقيق اللواء سعد الجمال وتشيع الجنازة من مسجد الكبير على بالصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي إلى رحمه الله تعالي مساء الإثنين، الحاج محمد سليم الجمال شقيق اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم تشيع جنازه الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الكبير على الطريق السريع بقرية الاقواز مركز الصف محافظة الجيزة. ونعي اللواء سعد الجمال شقيقه عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وجاء فيها : "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) صدق الله العظيم. توفى إلى رحمة الله تعالى الحاج محمد سليم الجمال شقيق اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب والاستاذ سامى سليم الجمال والمرحوم المهندس إسماعيل سليم الجمال عضو مجلس الشورى الأسبق والمرحوم سعيد سليم الجمال والمرحوم مهني سليم الجمال ووالد المقدم أحمد محمد سليم الجمال رئيس مباحث الدرب الاحمر وعم اللواء سليم سعيد الجمال والعميد أشرف سعيد سليم الجمال والمقدم محمد سعد سليم الجمال والمقدم محمد إسماعيل الجمال والمقدم عدلى الجمال". Advertisements والفقيد خال كلا من اللواء صبرى الجمال مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان والعميد حسين الجمال مأمور قسم التبين والعميد محمد سيد الجمال وزوج شقيقة اللواء محمد منصور نويصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن والعمدة أحمد منصور نويصر عمدة قرية الفهميين. وحسب المنشور، فإن العزاء من المتوقع أن يقام يومي الثلاثاء والأربعاء بالسرادق المقام أمام المعهد الديني بقرية الاقواز مركز الصف بمحافظة الجيزة.

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