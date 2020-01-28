محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
قال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية في ميونيخ، مساء أمس الاثنين، إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.
والمصاب هو رجل من منطقة شتارنبرج في بافاريا جنوب غربي ميونخ.
وتسبب الفيروس، ومنشأه مدينة ووهان بوسط الصين، في مقتل 80 شخصًا بالصين، حتى الآن.
كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.