محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقي طفلان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر إصابتهما بحالة اختناق وحروق متفرقة جراء اندلاع حريق بشقة سكنية بمنقطة المقطم.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمقطم، دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء مصحوبة بسيارة إسعاف إلى المكان، وتمت عملية السيطرة على الحريق بالكامل.
وبينت التحريات حدوث ماس كهربي بداخل دفاية تسبب في اندلاع الحريق، الذي التهم محتويات الشقة، تم نقل جثامين المتوفين للمستشفى تحت تصرف النيابة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر القاتل الصامت يُنهي حياة طفلين من أسرة واحدة داخل شقتهما في المقطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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