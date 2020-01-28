الصورة الأولى للأب منقذ ابنته من قطار الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة الديب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للأب الشجاع الذي قفز إلى قضبان السكة الحديد في الإسماعيلية لينقذ ابنته أثناء مرور القطار.

الحادثة وقعت ظهر أمس الأحد، داخل محطة قطارات الإسماعيلية، وبدأت أثناء محاولة الطفلة البالغة 12 عامًا المرور أسفل القطار أثناء توقفه، بدلاً من نفق المشاة.

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وكان الأب يهم بالعبور إلى الجهة الأخرى بالطريقة نفسها، قبل أن يتفاجئ بالقطار يتحرك، فقز في اتجاه ابنته واحتضنها محاولاً الابتعاد بها ناحية الرصيف، ومنعها من الحركة لحين مرور القطار.

ووفق مصدر بالسكة الحديد فإن القطار مر بمحازاة الأب وابنته لمدة تجاوزت الدقيقة، ظل خلالها الأب متمسكًا بابنته في ثبات شديد دون حركة بينما بقيت متشبثة به، موضحًا أن سكون الأب وابنته بينما كان القطار يمر جانبهما أنقذهما من الموت.

كما أشار المصدر إلى أنه فور مرور القطار، وقف الأب واصطحب ابنته إلى الجهة المقابلة من المحطة، واستقلا قطار اكسبريس المتجه إلى محافظة القاهرة، دون تحرير محضر بالواقعة، لافتًا إلى أن والدة الطفلة وشقيقها كانا سبقا الأب والابنة بالسير في النفق المخصص للمشاة.​