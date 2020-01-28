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روسيا توقف يابانيا حاول جمع معلومات سرية عن قدراتها العسكرية

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استدعت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مستشارا برتبة وزير في السفارة اليابانية لدى موسكو، على خلفية توقيف مواطن ياباني حاول جمع معلومات سرية عن قدرات روسيا العسكرية وفقا لقناة روسيا.

 

وعبرت الخارجية عن احتجاجها للدبلوماسي

الياباني على خلفية تصرفات المواطن الياباني، معتبرة أنها غير المقبولة.

 

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وأوضح متحدث باسم الخارجية، لوكالة "تاس" الروسية، إن مواطنا يابانيا تم توقيفه، في 25 ديسمبر 2019، من

قبل أجهزة الأمن، في مدينة فلاديفوستوك، "أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية حول القدرات العسكرية الروسية في الشرق الأقصى.

 

وأضاف المتحدث أن الياباني، الذي كان يقيم في روسيا بناء على تأشيرة صحفية، أمهل 72 ساعة لمغادرة البلاد، وغادر روسيا إلى وطنه في اليوم التالي على توقيفه.

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