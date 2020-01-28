استدعت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مستشارا برتبة وزير في السفارة اليابانية لدى موسكو، على خلفية توقيف مواطن ياباني حاول جمع معلومات سرية عن قدرات روسيا العسكرية وفقا لقناة روسيا.
وعبرت الخارجية عن احتجاجها للدبلوماسيالياباني على خلفية تصرفات المواطن الياباني، معتبرة أنها غير المقبولة.
وأوضح متحدث باسم الخارجية، لوكالة "تاس" الروسية، إن مواطنا يابانيا تم توقيفه، في 25 ديسمبر 2019، منقبل أجهزة الأمن، في مدينة فلاديفوستوك، "أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية حول القدرات العسكرية الروسية في الشرق الأقصى.
وأضاف المتحدث أن الياباني، الذي كان يقيم في روسيا بناء على تأشيرة صحفية، أمهل 72 ساعة لمغادرة البلاد، وغادر روسيا إلى وطنه في اليوم التالي على توقيفه.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا توقف يابانيا حاول جمع معلومات سرية عن قدراتها العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.