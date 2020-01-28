الرويلي يلتقي رئيس هيئة الأركان الباكستانية

وعبر رضا عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي قام بها، معربا عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين.
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