اخبار العالم

الرويلي يلتقي رئيس هيئة الأركان الباكستانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي في مبنى وزارة الدفاع أمس، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له.

وعبر رضا عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي قام بها، معربا عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرويلي يلتقي رئيس هيئة الأركان الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا