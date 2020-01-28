سلال غذائية للصومال والنيجر وحقائب شتوية لباكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته في عددٍ من الدول منها الصومال والنيجر وباكستان، منوعاً هذه المساعدات بين السلال الغذائية والحقائب الشتوية.

ووزع المركز 2000 سلة غذائية تزن 210 أطنان للمتضررين من الفيضانات في محافظة بلعد بإقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي بالصومال، استفاد منها 12000 فرد.

كما سلم 7208 سلال غذائية تزن 980 طنا، وزن السلة الواحدة 68 كيلوجراماً لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجاً في جمهورية النيجر، يستفيد منها 100,000 فرد.

حقائب

وزع المركز 1000 حقيبة شتوية في مديرية بونير بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان، استفاد منها 5000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن، كما وزع 882 حقيبة شتوية في مديرية غزر بإقليم جلجت بلتستان في باكستان، استفاد منها 4410 أفراد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

2000

سلة غذائية في الصومال

210

أطنان

12

ألف مستفيد

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7205

سلال غذائية في النيجر

68

كيلوجراماً للسلة الواحدة

100

ألف مستفيد

1882

حقيبة شتوية في باكستان

9414

مستفيدا