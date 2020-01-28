السعودية تدعم التحرك الإسلامي لدعم الفلسطينيين

عقدت اللجنة التنفيذية باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، اجتماعها الـ43 تحضيرا لانطلاق اجتماعات أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة البوركينية واغادوغو.

ويرأس وفد مجلس الشورى إلى أعمال الدورة الـ15 رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأكد عضو مجلس الشورى، ممثل المملكة في اللجنة التنفيذية بمجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور فهد العنزي، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، تدعم الوحدة الإسلامية بكافة السبل والوسائل لتحقيق الأمن والرخاء والازدهار لكافة الدول الإسلامية وشعوبها.

تحرك

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أشار العنزي إلى أن القضية الفلسطينية هي محور اهتمام المملكة، وأن أي تحرك لدعم حق الشعب الفلسطيني ستكون المملكة بالمقدمة فيه، مؤكدا أن وجود جائزة بمسمى جائزة فلسطين للعدالة الاجتماعية سيعزز من حضور واستذكار هذا الحق، باعتباره يعبر عن فكرة عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات على جدول أعمال المؤتمر وبرنامج العمل، ثم عرض تقرير الأمين العام للاتحاد.

واستعرض المجتمعون مشاريع جداول أعمال الاجتماع الثامن للجان الدائمة المتخصصة، وجدول اجتماع لجنة فلسطين الدائمة والدورة التاسعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، كذلك الاجتماع الثالث لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد.