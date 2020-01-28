رئيس حكومة تسيير الأعمال في العراق يؤكد أهمية التهدئة في المنطقة

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، الاثنين، أهمية التهدئة في المنطقة، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

ودان عبد المهدي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الهجمات التي استهدفت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، بتعزيز الحماية العراقية على السفارة الأميركية.

وشدد عبد المهدي كذلك على أهمية احترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

بدوره، عبر الوزير الأميركي عن الغضب من استمرار الهجمات على منشآت أميركية في العراق.

وأشار بومبيو، خلال الاتصال الهاتفي، إلى الهجوم الصاروخي الأحد على السفارة الأميركية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة، في بيان، إن "الوزير أكد مجددا أن هذه الهجمات تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية وفشلا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة".

واستقال عبد المهدي على خلفية الاحتجاجات المطلبية التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي. لكن السياسيين لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق لتسمية رئيس جديد للحكومة.

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